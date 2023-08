POL-BI: Ausweichmanöver durch Vorfahrtsmissachtung?

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum für Baumaterialien an der Rußheideschule ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von 16:00 Uhr am Freitag, 04.08.2023, und 07:30 Uhr am Montag, 07.08.2023, Zugang zu dem Lagerraum. Sie entwendeten zwei Bohrmaschinen, einen Dosensenker und einen ...

