Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Handtaschenräuber gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 08.08.2023, entrissen zwei unbekannte junge Männer einer Bielefelderin in der Borsigstraße die Handtasche und flüchteten. Die Polizei sucht die Räuber mit Täterbeschreibungen.

Eine 41-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 10:15 Uhr in der Borsigstraße, im Bereich zwischen der Walther-Rathenau-Straße und der Heinrichstraße, auf. Dort sprachen die Räuber die Frau zunächst an, um nach Geld zu Fragen. Als sie ihnen einen geringen Betrag gab, gingen die Männer zunächst weg, kamen kurz darauf jedoch zurück. Sie fragten die 41-Jährige nach einer Zigarette und entrissen ihr die Handtasche, als sie ihre Zigarettenpackung aus der Tasche entnehmen wollte. Die Räuber entkamen in Richtung Ostwestfalendamm mit ihrer Beute, in der sich Bargeld und Dokumente befanden.

Beide Männer sollen zwischen 19 und 20 Jahre alt und schlank sein.

Ein Mann soll rund 180 cm groß sein. Er trug bei der Tat eine hellblaue Trainingsjacke der Marke Nike, eine dunkle Jogginghose und eine graue Cappy. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Der zweite Mann soll etwas kleiner, rund 170 cm groß, gewesen sein und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze des Pullovers hatte er auf dem Kopf. Er soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell