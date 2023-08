POL-BI: Dooring-Unfall: Pedelecfahrerin trägt leichte Verletzungen davon

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am frühen Mittwoch, 09.08.2023, einen Einbrecher in einem Kiosk an der Heeper Straße, Ecke Holländische Straße, und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Täter fest, der sich noch immer im Verkaufsraum aufhielt. Der polizeibekannte 26-jährige Bielefelder hatte gegen 05:00 Uhr die Scheibe des Kiosks eingeschlagen. ...

