Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten in Grevenbroich und Dormagen

Grevenbroich/Dormagen (ots)

Am 01.10.2023, kam es gegen 12:47 Uhr, in Grevenbroich-Wevelinghoven zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 86jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW Daimler die Kreisstraße 10 aus Richtung Barrenstein. Am Abzweig zur Grevenbroicher Straße beabsichtigte dieser nach links abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 33jährigen Grevenbroicher, der mit seinem Motorrad die K10 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und schwer verletzt. Der 33 Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt abgeschleppt. Die K10 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 5 Stunden gesperrt werden.

Gegen 15:18 Uhr kam es an der Kreuzung B 9/Ernteweg in Dormagen(Zons) zu einem weiteren, schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, eine 29jährige Frau aus Hilden mit ihrem PKW Mercedes den Ernteweg und bog an der o.g. Kreuzung nach links auf die B9 in Richtung Sankt Peter ab. Dabei übersah sie eine 63jährige Dormagenerin, die die B9 mit ihrem PKW Nissan aus Richtung Sankt Peter in Richtung Dormagen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der PKW Nissan wurde dabei erheblich im Frontbereich beschädigt. Die 63Jährige wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr Dormagen aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die schwer verletzte Dormagenerin und die leicht verletzte Frau aus Hilden wurden mittels Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Bereich der Unfallörtlichkeit musste hier für ca. 90 Minuten für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Aufgrund des schwachen Verkehrs kam es an beiden Unfallörtlichkeiten zu keinen erheblichen Verkehrsbehinderungen.(st)

