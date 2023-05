Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenbahn stößt mit Pkw zusammen

Freiburg (ots)

Mit einer Straßenbahn zusammengestoßen ist ein Pkw am 05.05.2023 in der Madisonallee in Freiburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Pkw-Fahrer von der Suwonallee kommend nach rechts in die Madisonallee einbiegen, als er um circa 8.50 Uhr im Gleisbereich mit der Straßenbahn zusammenstieß, die von der Haltestelle Europa-Park-Stadion kommend Richtung Neue Messe fuhr.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

oec

