Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kfz- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte gestern Abend, gegen 19.40 Uhr, einen in der Oststraße geparkten Mazda. Der Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro wurde offenbar durch Fußtritte herbeigeführt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0227673/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell