LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Lohmühle (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 28-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Abend die L1028 von Tambach-Dietharz in Richtung Georgenthal. In einer dort befindlichen Linkskurve verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 28 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der VW wurde abgeschleppt. Es kam zeitweise zu ...

