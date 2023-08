LPI-GTH: Berauscht

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern führte die Polizei Verkehrskontrollen in Geraberg durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 20-jährigen Fahrer eines Suzuki Kraftrades. Wie sich herausstellte waren am dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: ...

