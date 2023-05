POL-MS: Kostenloses Radfahrtraining der Polizei für Senioren - Noch freie Plätze

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "Täter nach Taschendiebstahl auf frischer Tat gestellt" (ots vom 28.4., 13:20) Der 33-jährige Taschendieb, der am Donnerstagmittag (27.4., 13:14 Uhr) in einem Supermarkt in Roxel einer 85-Jährigen ihre Geldbörse gestohlen hatte, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Er ist verdächtig, für mindestens sechs ...

