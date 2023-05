Polizei Münster

POL-MS: 21-Jähriger nach Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt - 17-jähriger Tatverdächtiger durch Polizeibeamte gestellt - Richter erlässt Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und des Polizeipräsidiums Münster

Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger Mann am frühen Sonntagabend (30.4.) bei einer Auseinandersetzung auf der Windthorststraße. Er war nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 20:30 h mit einem 17-Jährigen zwischen Achtermannstraße und Berliner Platz in Streit geraten. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 17-Jährige ein Messer eingesetzt und den 21-Jährigen Mann am Hals verletzt haben. Dem Verletzten gelang es, sich zu einem in der Nähe befindlichen Streifenwagen zu flüchten. Die durch die Polizeibeamten sofort über Funk eingeleitete Fahndung führte schnell zum Erfolg. Die alarmierten Kräfte konnten kurze Zeit später den Beschuldigten auf der Salzstraße dingfest machen. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Der Hintergrund des Streits und der Beziehung zwischen den beiden Männern ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der 21-Jährige wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizisten vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Der 17-Jährige wurde am Montag (1.5.) dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 17-Jährige lässt sich bislang zur Sache nicht ein. Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell