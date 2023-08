LPI-GTH: Weiterfahrt unterbunden

Ilmenau (ots) - In den frühen Stunden des gestrigen Tages, gegen 02.40 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich in einen Vereinsraum einer Fahrradwerkstatt auf dem Max-Planck-Ring. Hieraus wurden ein Mountainbike sowie mehrere technische Geräte entwendet. Der Beuteschaden liegt bei rund 2.500 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0225099/2023) in Verbindung zu setzen. ...

