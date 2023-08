Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 13.20 Uhr im Kreuzungsbereich Wachsenburgallee/Turnvater-Jahn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 79-Jähriger befand sich auf dem Radweg in Richtung Wachsenburgkreisel und befuhr bei Lichtzeichen 'grün' den Kreuzungsbereich. Er kollidierte mit einem auf der anderen Seite auf dem Radweg wartenden unbekannten Radfahrer. Dieser stand an der Lichtzeichenanlage in Richtung 'Alte Feldstraße`. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 79-Jährige leicht bei einem Sturz. Der andere Radfahrer verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien anzugeben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang oder zu dem zweiten Radfahrer machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0226358/2023 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell