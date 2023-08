Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots)

Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gestern Abend die B250 von Schnellmannshausen in Richtung Hattengehau. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite zum Liegen. Der 21 Jahre alte Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

