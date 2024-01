Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (24. Januar) fand unter dem Motto #RheinSiegSicher ein behördenweiter Fahndungs- und Kontrolltag der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises statt. Ziel des Einsatzes war, durch Steigerung der sichtbaren Präsenz im öffentlichen Raum und durch die Erhöhung des Fahndungs- und Kontrolldrucks an Einsatz- und Kriminalitätsbrennpunkten Erkenntnisse zu Straftaten und Straftätern zu gewinnen und Verkehrsverstöße konsequent zu verfolgen. An dem ganztägigen Einsatz waren rund 80 Beamtinnen und Beamte aus allen Polizeidienststellen beteiligt.

Durch uniformierte Polizeikräfte wurden im Laufe des Tages mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Neben den üblichen Verkehrsverstößen wie Geschwindigkeitsüberschreitung und Missachtung der Gurtpflicht gingen den Beamten auch zwei Alkohol- bzw. Drogensünder am Steuer ins Netz.

Im Bereich Niederkassel fiel gegen 17.00 Uhr zunächst ein 31-jähriger Autofahrer auf. Der Mann aus Niederkassel war mit seinem Mini-Van in die Kontrollstelle der Polizei gefahren und angehalten worden. Im Gespräch bemerkten die Beamten, dass der 31-Jährige nach Alkohol roch. Ein Schnelltest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Auch der durchgeführte Drogenschnelltest reagiert positiv auf verbotene Substanzen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Um 22.20 Uhr hatten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle auf der Provinzialstraße in Mondorf eingerichtet. Ein 73-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Bus auf die Kontrollstelle zu und missachtete die Anhaltezeichen der Beamten. Er setzte seinen Weg unbeirrt fort. Zwei Streifenwagen folgten dem Senior mit einschalteten Blaulicht und Martinshorn. Auch das ignorierte der Fahrer und behielt seinen Weg zu seinem Haus in Niederkassel bei. In der Einfahrt seines Zuhauses wurde der 73-Jährige auf Alkoholkonsum kontrolliert. Der Alkotest ergab einen Wert von circa 0,7 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände bewerteten die Beamten das Verhalten des Manns als alkoholbedingte Ausfallerscheinung und ordneten die Blutprobenentnahme an. Damit und auch mit der Sicherstellung seines Führerscheines war der 73-Jährige nicht einverstanden, folgte am Ende jedoch den Anweisungen der Polizei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung beschäftigte die Fahnder ein Fall, der noch aus der Nacht stammte. Mitarbeitende des Hauptzollamtes Köln hatten auf der Raststätte Siegburg West einen mit drei Personen besetzten PKW kontrolliert. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen (62, 60 und 43 Jahre) stellte sich heraus, dass gegen zwei der Personen mehrere Haftbefehle vorlagen. Hier kamen die Ermittler der Polizei Siegburg ins Spiel und nahmen die drei aus Kroatien Stammenden, zwei Männer und eine Frau, fest. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten bei der 43-jährigen Frau zwei elektrische Gegenstände, bei denen es sich um Störsender handeln könnte. Diese dienen vermutlich dazu, Diebstahlsicherungen zu umgehen. Zudem fanden sie knapp 3.500 Euro Bargeld. In dem Fahrzeug lagen mehrere neuwertige Designer-Kleidungsstücke, die teilweise in Koffern und Taschen transportiert wurden. In den Koffern fanden die Beamten außerdem hochwertige Parfumflakons. An einigen Kleidungsstücken war noch das Etikett angebracht. Da keine Eigentumsnachweise erbracht werden konnten, wurden alle Gegenstände sowie das Fahrzeug (ein Landrover) sichergestellt. Der Gesamtwert des mutmaßlichen Diebesguts wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam die 43-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Sie wurde wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft gesucht. Ihr 60-jähriger Begleiter konnte seinen Haftbefehl, auch wegen eines Diebstahldeliktes, durch die Bezahlung der Ersatzfreiheitsstrafe begleichen.

Alle Fahrzeuginsassen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Da die offensichtlich gestohlene Bekleidung nicht in Deutschland entwendet worden war, musste die dritte Person wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls dauern an.

Im Laufe des Fahndungs- und Kontrolltages konnten noch weitere per Haftbefehl gesuchte Menschen aufgespürt werden. In seiner Wohnung in Sankt Augustin wurde ein 27-Jähriger festgenommen. Er war zu seiner sechsmonatigen Haftstrafe wegen eines Drogendeliktes nicht erschienen. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ebenfalls in Haft ist ein 37-jähriger Eitorfer. Auch er war zur Verbüßung seiner Haftstrafe wegen eines Drogen- und eines Verkehrsdeliktes nicht erschienen. Ein 48-Jähriger konnte seine Inhaftierung durch die Zahlung der Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 2.000 Euro abwenden. Er war wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden.

Noch in aktuellen Ermittlungen steckt ein Fall vom Abend in Siegburg. Aufgrund eines Hinweises, dass es in den nächsten Stunden zu einem Drogen- und möglicherweise Waffendeal in der Siegburger Innenstadt kommen soll, wurde der mutmaßliche Tatort durch zivile Polizeikräfte observiert. Nachdem es an der benannten Örtlichkeit zu keinem Geschäft gekommen war, wurde der Aufenthaltsort des vermuteten Verkäufers, einem 15-jährigen Troisdorfer, in der Siegburger Innenstadt aufgesucht. Dort wurde er mit einer 42-jährigen Frau beim Konsumieren von Drogen angetroffen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden diverse synthetische Drogen sowie augenscheinlich erlaubnisfreie Waffen gefunden. Dazu Utensilien, die für das Abwiegen und für den Verkauf von Drogen benötigt werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels dauern aktuell noch an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell