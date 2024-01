Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Gebäudebrand im Schweppelesgässle

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (16.01.2024) alarmierte ein Zeuge Feuerwehr und Polizei, nachdem er gegen 16.15 Uhr einen Brand in einem Gebäude im Schweppelesgässle in Sindelfingen festgestellt hatte. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Sindelfingen vor Ort eintrafen, befand sich die Feuerwehr bereits im Gebäude. Aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss drang Rauch. Wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr feststellten, war der Brand in einem Zimmer des Hauses, das derzeit nicht bewohnt ist, ausgebrochen. Nach den ersten Löschmaßnahmen wurde das Haus belüftet. Wenig später kam es zu einem erneuten Brandausbruch in einer Zwischendecke, der ebenfalls gelöscht werden konnte. Die Decke musste jedoch abgestützt werden, da Einsturzgefahr bestand. Während des Einsatzes waren umliegende Straßen zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

