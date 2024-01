Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfall mit schwer verletzter Fahrzeuglenkerin

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (16.01.2024) gegen 13:15 Uhr in der Eisenbahnstraße in Asperg ereignete. Eine 57-jährige Renault-Lenkerin parkte mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke am Fahrbahnrand der Eisenbahnstraße aus und fuhr auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie mutmaßlich den heranfahrenden Transporter der Marke Mercedes eines 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in welchem der Transporter den Renault seitlich rund zehn Meter vor sich herschob. Durch die Kollision wurde die Fahrertüre des Renault derart verformt, dass die 57-Jährige durch alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Die Frau erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen, sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Eisenbahnstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell