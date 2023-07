Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Metalldiebstahl

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte mehrere Tonnen verschiedener Metalle von einem Firmengelände an der Straße Am Schornacker.

Die Täter brachen das Zugangstor zum Firmengelände auf und zerstörten hier eine Kamerahalterung samt Kamera und den Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung.

Vom Gelände entwendeten sie mehrere Tonnen Metalle (Blei, Zink, Kupfer).

Da die Täter sich vermutlich einige Zeit am Tatort aufgehalten haben und zum Abtransport der Metalle möglicherweise mit einem oder mehreren größeren Fahrzeugen angereist sind sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen am Schornacker gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord (0281-107-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell