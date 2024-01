Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Senior wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt gegen noch unbekannte Betrüger, die am Montagvormittag in Neckarweihingen in der Straße "Sonnenhalde" ihr Unwesen trieben. Zunächst erhielt ein Senior einen Anruf. Es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Bankinstituts, bei dem der Senior Kunde ist. Dieser gaukelte seinem Opfer vor, dass es zu Unstimmigkeiten bei Abbuchungen von seinem Konto gekommen sei. Die Bank habe jedoch noch eingreifen können und müsse nun die EC-Karte des Mannes überprüfen. Hierzu sollte die Karte abgeholt werden, was dann auch geschah. Schließlich wandte sich der Senior doch noch direkt an seine Bank, wo er erfahren musste, dass eine solche Vorgehensweise nicht üblich ist. Gleichzeitig stellte die Bank fest, dass bereits ein vierstelliger Betrag durch die Betrüger abgehoben worden war. Hierauf erstattete der Senior Anzeige bei der Polizei. Der Täter, der die EC-Karte abholte, wurde als zwischen 25 und 30 Jahren alt und schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans. Er wurde von einem zweiten noch unbekannten Mann in der "Sonnenhalde" abgeholt. Zeugen, die am Montag zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Oststadt zu melden.

