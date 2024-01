Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: Unfall in der Ludwig-Herr-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein medizinscher Notfall dürfte ursächlich für einen Unfall gewesen sein, der sich am Montag (15.01.2024) gegen 12.30 Uhr in Kornwestheim in der Ludwig-Herr-Straße ereignete. Ein 77 Jahre alter VW Polo-Lenker verlor gemäß den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen auf seiner Fahrt von der Hornbergstraße kommend die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Polo des Mannes stieß in der Folge mit einem weiteren am Fahrbahn geparkten VW Polo zusammen. Dies führte dazu, dass der aufgefahrene Polo zunächst auf die Seite und dann auf das Dach kippte. Ersthelfende alarmierten die Polizei und konnten den 77-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann, der durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde anschließend vom Rettungsdienst unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Abend. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

