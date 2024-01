POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle am 25.09.2023

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (14.01.2024) kam es gegen 07:30 Uhr zum Brand in einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Remseck am Neckar - Neckargröningen, bei dem zwei Bewohner verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstand. Das vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochene Feuer ...

mehr