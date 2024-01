Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Wohnhausbrand fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (14.01.2024) kam es gegen 07:30 Uhr zum Brand in einem Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Remseck am Neckar - Neckargröningen, bei dem zwei Bewohner verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstand. Das vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochene Feuer breitete sich aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung. Zur Brandbekämpfung rückten über 50 Wehrleute an, die für die Löscharbeiten teilweise Böden und Decken im Gebäude öffnen mussten. Eine 49-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann, die beide in dem Haus wohnen, wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise könnte aber eine vergessene Kerze das Feuer verursacht haben.

