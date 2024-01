Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: alkoholisierter 37-Jähriger soll Hitlergruß gezeigt haben

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen 37 Jahre alten Mann, der am Samstag (13.01.2024) gegen 14.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Weil der Stadt auffiel, ermittelt nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Ein Busfahrer hatte die Polizei alarmiert, da der augenscheinlich alkoholisierte Mann mehrfach den Hitlergruß gezeigt hatte. Als die Polizei vor Ort eintraf, fiel der 37-Jährige gerade von einer Sitzbank herunter und blieb am Boden liegen. Aufgrund dessen sollte er medizinisch untersucht werden. Als er in einen hinzugezogenen Rettungswagen einsteigen sollte, spuckte er in Richtung der Rettungskräfte, worauf ihm eine Spuckschutz aufgesetzt werden musste. Außerdem legten ihm die Einsatzkräfte der Polizei Handschließen an. Auch im Krankenhaus bespuckte er zwei Mitarbeitende. Er verfehlte jedoch alle vier Personen. Letztlich musste der Mann zur weiteren Überwachung bis auf weiteres im Krankenhaus bleiben. Die Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie versuchter Körperverletzung dauern an.

