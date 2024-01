Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Frau vor einfahrenden Linienbus gestoßen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag kurz nach 17.00 Uhr in Ludwigsburg ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen stand zum Unfallzeitpunkt eine 65-jährige Passantin an der Bushaltestelle "Rathaus" in der Wilhelmstraße, als sie von einem vorbeilaufenden 40-Jährigen von hinten angerempelt und hierdurch auf die Straße gestoßen wurde. Da zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus an die Haltestelle einfuhr, wurde die Frau von diesem an der Fahrzeugfront erfasst und verletzt. Die 65-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt und somit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Beschuldigte, der sich aufgrund seiner Alkoholisierung der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste, muss sich bislang wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der 33-jährige Linienbusfahrer konnte seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen, es wurde ein Ersatzbus organisiert und eingesetzt. Für die Unfallaufnahme und die ersten Maßnahmen waren zwei Streifen des Polizeireviers Ludwigsburg und zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eingesetzt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell