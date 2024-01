Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend des 12.01.2024 gegen 18:45 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus im Wohngebiet Löchgauer Feld in Besigheim. Noch während der Tatausübung wurden sie von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Das bis dahin erbeutete Diebesgut ließen sie hierbei in der Wohnung zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Anwohner, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch (07142/405-0) oder per E-Mail (bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de) an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu wenden.

