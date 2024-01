Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gestohlene Fahrzeuge aus Filderstadt in Böblingen aufgefunden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem in der Zeit von Mittwoch, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 11.50 Uhr (10./11.01.2024) sechs Fahrzeuge vom Gelände eines Autohändlers in Filderstadt-Plattenhardt (Landkreis Esslingen) entwendet worden waren, konnten am Donnerstagmittag nach einem Zeugenhinweis fünf der Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Mineraltherme in Böblingen aufgefunden werden.

Um Beachtung der hierzu erstellten Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen wird gebeten: https://www.presseportal.de/print/5690790-print.html

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell