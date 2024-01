Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Besigheim: 74-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 74 Jahre alter Mann befindet sich seit Donnerstagnachmittag (11. Januar 2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, nach einem Streit seinen 64-jährigen Kontrahenten tödlich verletzt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es am Donnerstagmorgen kurz vor 01:00 Uhr zwischen dem 64-Jährigen und dem 74-Jährigen, die sich ein Zimmer einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Wasen" in Besigheim teilten, zu Streitigkeiten gekommen sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll der 74-Jährige auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und ihm lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch alarmierte Rettungskräfte verstarb das Opfer noch am Tatort. Der 74-jährige konnte durch die Einsatzkräfte widerstandslos auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 74-jährige ukrainische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ wegen des bestehenden Verdachts des Totschlags einen Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell