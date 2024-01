Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Kornwestheim: Unbekannte stehlen PKWs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag (12.01.2024) sowohl in Ludwigsburg als auch in Kornwestheim Pkws.

Im Sudentenring in Neckarweihingen stahlen die Unbekannten einen Jeep Grand Cherokee im Wert von etwa 65.000 Euro.

Im Floridaring in Pattonville hatten sie es auf einen Toyota RAV4 abgesehen und machten sich mit diesem davon. Der Wert des Fahrzeugs kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwisgburg die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell