POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug in der Schlossstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person zerkratzte am Mittwoch (10.01.2024) zwischen 16:20 Uhr und 23:00 Uhr die linke Seite eines in der Schlossstraße in Ludwigsburg geparkten VW T-Roc mit einem spitzen Gegenstand und richtete dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

