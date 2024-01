Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden in der Bühlallee gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person verursachte in der Bühlallee in Ehningen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein 51-Jähriger hatte seinen BMW am Mittwoch (10.01.2024) gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß in der Bühlallee im Bereich der Einmündung zum Ginsterweg geparkt. Am Donnerstag (11.01.2024) stellte er gegen 05:15 Uhr fest, dass der BMW auf der linken Seite stark beschädigt wurde. Das Fahrzeug wurde offenkundig nach vorne verschoben und die Karosserie dabei so stark deformiert, dass die Türen auf der linken Fahrzeugseite nicht mehr schließen. Dem Schadensbild nach müsste mutmaßlich ein Lkw beim Rückwärtsfahren oder Rangieren gegen den geparkten BMW gestoßen sein und den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen für den Unfall und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

