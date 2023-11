Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Radfahrer kollidieren

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gildehauser Damm / Merschgarten;

Unfallzeit: 07.11.2023, 12.45 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe am Dienstag setzte einer von zwei Radfahrern seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zuvor hatte dieser gegen 12.45 Uhr die Straße Merschgarten befahren und war nach links auf den Gehweg des Gildehauser Damms eingebogen. In der Einmündung kam es zur Kollision der Zweiradfahrer, in dessen Folge ein 28 Jahre alter Gronauer stürzte und sich dabei leicht verletzte. An dem Rad entstand ein Schaden. Der Flüchtige sei circa 16 Jahre alt und mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet gewesen, schilderte der Gestürzte. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell