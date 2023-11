Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Überfall auf Sparkasse

Täter flüchtet ohne Beute

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Minervastraße;

Tatzeit: 07.11.2023, 12.05 Uhr;

Mit einer Waffe in der Hand in einer Sparkasse Geld gefordert hat ein Unbekannter am Dienstagmittag in Isselburg. Der circa 50 bis 60 Jahre alte Mann betrat das Geldinstitut an der Minervastraße und legte einem Bankangestellten einen Zettel vor, auf dem er die Herausgabe von Geld forderte. Der mit Akzent sprechende, circa 1,80 Meter große Täter mit kräftiger Statur trug einen grauen Pullover, eine schwarze medizinische Maske, eine dunkle Kappe, eine schwarze Jogginghose mit breiten roten Streifen, beige Handschuhe sowie einen ebenfalls beigen Schal mit Fransen. Er flüchtete ohne Beute mit einem Fahrrad vom Tatort in Richtung Kampstraße. Der Unbekannte hatte bei Tatausführung nach derzeitigem Ermittlungsstand einen weiteren verdächtigen, waffenähnlichen Gegenstand in seinem dunkelblauen Rucksack.

Für Hinweise, die zur Verurteilung des Täters führen setzt die Sparkasse Westmünsterland eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. Die Zuteilung / Verteilung der Belohnung an einen oder mehrere Hinweisgeber erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und ausschließlich an Privatpersonen, die nicht beruflich zur Verfolgung strafbarer Handlungen verpflichtet sind.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell