Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schule

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 03.11.2023, 14.30 Uhr, und 06.11.2023, 06.45 Uhr;

Gewaltsam in eine Schule eingedrungen sind Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Ob die Täter Beute an der Münsterstraße machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

