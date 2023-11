Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision zwischen Radfahrerin und Auto

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Haller Weg / Alter Postweg / Fabrikstraße;

Unfallzeit: 06.11.2023, 17.35 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gescher. Die Gescheranerin war auf dem Haller Weg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als sie gegen 17.35 Uhr mit dem Wagen eines 65-Jährigen zusammenstieß. Der Mann aus Gescher wollte den Haller Weg vom verkehrsberuhigten Postweg kommend in die Fabrikstraße queren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell