POL-BOR: Heiden - Zur Tageszeit in Wohnhaus eingebrochen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Schwanenstraße; Unfallzeit: 03.11.23, zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro hinterließ am Samstag ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen Pkw Skoda Octavia. Der Skoda stand zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkstreifen der Schwanenstraße, als er angefahren und an der Fahrerseite beschädigt wurde. Trotz des ...

