Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Straßenbahn in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 53-jähriger Mann in einer Straßenbahn am Samstag, 30. September 2023, randalierte, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Der Mann ohne festen Wohnsitz befand sich gegen 12.30 Uhr in einer Bahn auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer. In Höhe der Haltestelle Ernst-Kuzorra-Platz schubste er zunächst eine 43-jährige Frau und stieß danach mit seiner Stirn gegen die Stirn der Gelsenkirchenerin. Zuvor hatte er andere Fahrgäste in der Straßenbahn beleidigt, weshalb die Weiterfahrt der Bahn unterbrochen wurde. Alle Beteiligten warteten an der Haltestelle Stadthafen auf die alarmierte Polizei. Die 43-jährige Frau wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell