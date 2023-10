Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchen-Erle: Mehrere Festnahmen bei gezielter Fahndung nach Taschendieben auf dem Trödelmarkt der Veltins Arena

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30. September 2023 sind Einsatzkräfte der Polizei gezielt gegen Eigentumsdelikte auf dem Gigant-Trödelmarkt an der Willy-Brandt-Allee vorgegangen. In einem Fall konnten Einsatzkräfte konkret einen Diebstahl von Bargeld aus einem Kinderwagen beobachten und die beiden weiblichen Tatverdächtigen sofort nach der Tat samt Diebesgut auf frischer Tat festnehmen. Bei zwei weiteren Fällen konnten die Beamten ebenfalls jeweils zwei weibliche Tatverdächtige beobachten, die gezielt einen Kinderwagen und eine Handtasche durchwühlten. Bei anschließenden Personenüberprüfungen konnte Diebesgut aus anderen zuvor begangenen Straftaten aufgefunden werden. Hierdurch konnten weitere Straftaten aufgeklärt werden. Insgesamt kam es zu sechs Festnahmen, wobei eine Tatverdächtige bereits mittels Haftbefehl gesucht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

