Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeugführer verliert Kontrolle über Pkw

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag dem 29. September 2023 gegen 15:50 Uhr verlor ein 23-jähriger Fahrzeugführer die Kontrolle über den von ihm geführten VW Golf und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Sattelzugmaschine. Zuvor befuhr der Unfallverursacher nach Angaben mehrerer Zeugen die Europastraße in Bulmke-Hüllen mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Kurven wurden demnach mit quietschenden Reifen im Drift durchfahren. Nachdem der Fahrer die Strecke mehrfach in beide Richtungen befahren hatte, verlor er offenbar in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer dort ordnungsgemäß abgestellten Sattelzugmaschine. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer verblieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen kann. Er wurde daher erst nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung entlassen. Darüber hinaus erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Einzelrennens.

