Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogen am Steuer in Schalke und Horst

Gelsenkirchen (ots)

Immer wieder treffen Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen auf Fahrerinnen und Fahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen am Steuer sitzen. So auch am Donnerstag, 28. September 2023, und am heutigen Folgetag, 29. September 2023. Am Donnerstag um 9.54 Uhr kontrollierten Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 27-jährigen Autofahrer in der Grothusstraße in Schalke. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht der Polizisten, dass der Betroffene Betäubungsmittel konsumiert habe und boten ihm einen freiwilligen Vortest an. Da dieser positiv war, untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt Blutprobe entnahm. Da der 27-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro erbringen. In der Nacht zum Freitag, 29. September 2023, überschritt eine 43-jährige Gelsenkirchenerin in Horst die Geschwindigkeitsbeschränkung mit ihrem Auto deutlich. Um die Frau zu kontrollierten, nahmen die Beamten die Verfolgung von der Strundenstraße in Fahrtrichtung zum Bauverein auf. Die Gelsenkirchenerin kam der Aufforderung der Polizisten zum Anhalten nach. Auch bei ihr bestätigte sich nach freiwilligen Tests der Verdacht, dass sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug führte. Eine Weiterfahrt wurde ihr ebenfalls untersagt. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. In beiden Fällen leitet die Polizei jeweils ein strafrechtliches Verfahren ein. Die Polizei warnt: führen Sie im Straßenverkehr jedes Fortbewegungsmittel grundsätzlich nur im nüchternen Zustand. Schon geringe Mengen Alkohol und Drogen beeinflussen das Reaktionsvermögen und können zu Unfällen führen, bei denen auch Unbeteiligte verletzt werden können. Achten Sie im Straßenverkehr stets auf sich und andere.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell