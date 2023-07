Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrüche in Ulm

Mehrere Einbrüche in Firmen registrierte die Polizei von Montag auf Dienstag am Ulmer Eselsberg.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr schlug ein Einbrecher ein Fenster an dem Firmengebäude in der Straße "In der Wanne" ein. In den Räumlichkeiten verschaffte er sich weiteren Zutritt zu einem abgeschlossenen Büro und durchwühlte es. Offensichtlich fand er Bargeld, welches er mitnahm.

Einen weiteren Einbruch registrierte die Polizei am Dienstag gegen 1.30 Uhr im Weinbergweg. Der Einbrecher warf mit einem Pflasterstein durch eine Scheibe und gelangte in das Firmengebäude. Dort zertörte er eine weitere Scheibe zu einem Büro und durchwühlte es. Ob der Unbekannte Beute machte, ist noch unbekannt. Im Anschluss versuchte er sich Zutritt zu weiteren nebenan befindlichen Firmen zu verschaffen.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, inwieweit die beiden Einbrüche in Verbindung stehen.

