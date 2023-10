Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem versuchten Raubdelikt in Ückendorf am Sonntag, 1. Oktober 2023, nach weiteren Zeugen der Tat. Ein dreizehnjähriger Teenager befand sich gegen 13.30 Uhr mit drei Freunden auf der Ückendorfer Straße. In Höhe der Einmündung zur Wickingstraße hielten zwei Unbekannte auf ihren Fahrrändern vor dem Dreizehnjährigen und verlangten die Herausgabe seiner Bauchtasche. Als der Teenager aus Herne dies verneinte, schlug einer der beiden Tatverdächtigen ihm unvermittelt ins Gesicht und gegen den Körper. Danach flüchteten die beiden Fahrradfahrer ohne Beute über die Ückendorfer Straße. Der schlagende Unbekannte ist etwa 15 Jahre alt und war mit einer blauen Jeans, einem beigen T-Shirt und einer "Gucci" Kappe bekleidet. Der zweite Tatverdächtige ist etwa zwölf bis dreizehn Jahre alt und trug ein blaues "Kleid". Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7552 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

