Feuerwehr Essen

FW-E: Erneuter Brand auf ehemaligem "Kutel-Gelände"

Essen-Altenessen-Süd, Palmbuschweg 28.09.2023, 03:26 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Essen zu einer starken Rauchentwicklung auf dem ehemaligen Kutel-Gelände alarmiert. Die ersteintreffende Besatzung eines Streifenwagens der Polizei konnte bereits Rauch und Flammen aus einem leerstehenden Gebäude erkennen. Da sich hier oft Obdachlose aufhalten, wurden umgehend mehrere Trupps zur Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Zeitgleich wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Das gesamte Objekt war bereits stark verraucht und musste über alle Etagen auf Personen durchsucht werden. Glücklicherweise befand sich niemand mehr in dem Objekt. Der Brand konnte durch die vorgehenden Trupps im Erdgeschoss lokalisiert werden. Es brannte eine große Menge Unrat, die mit einem handgeführten Strahlrohr abgelöscht wurde. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Führungsdienst, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg für rund zwei Stunden im Einsatz. (CR)

