FW-E: Scheune brennt in Essen Kettwig in voller Ausdehnung - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Haupthaus

Essen-Kettwig, August-Thyssen-Straße, 11.09.2023, 05:38 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Essen in den Stadtteil Essen-Kettwig zu einer brennenden Scheune alarmiert. Die ersten Kräfte sahen eine Scheune auf einem Bauernhof mit den Maßen von rund zehn mal zehn Metern in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Haupthaus überzugreifen. Da sich glücklicherweise keine Tiere in dem brennen Fachwerkgebäude befanden und alle Personen das Haupthaus verlassen hatten, wurde umgehend eine Brandbekämpfung und eine Riegelstellung zum Haupthaus mit mehreren handgeführten Strahlrohren und über eine Drehleiter aufgebaut. Da die Wasserentnahmestellen für die Brandbekämpfung in ländlichen Gebieten oft weiter entfernt liegen, wurde gleichzeitig ein Schlauchwagen mitalarmiert. Mit diesem Fahrzeug ist es möglich, Schlauchleitungen über eine längere Strecke während der Fahrt zu verlegen. Da sich aber in unmittelbarer Nähe der Gebäude ein Teich und ein Pool befanden, hatte die Feuerwehr genügend Löschwasser vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Scheune brannte vollständig nieder. Aktuell (08:30 Uhr) laufen an der Einsatzstelle noch Nachlöscharbeiten, die von einem Greifbagger vom Baumdienst Kettwig unterstützt werden. Die Feuerwehr Essen war in der heißen Phase mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie den Freiwilligen Feuerwehren Essen-Werden und Essen-Kettwig vor Ort. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Essen-Mitte und Essen-Margarethenhöhe nachbesetzt. (CR)

