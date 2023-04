Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tödlicher Verkehrsunfall in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (25.04.2023) um 15:30Uhr auf der Landstraße 880 in Serkenrode ereignet. Ein 57-jähriger Lennestädter befuhr mit seinem Gespann (PKW mit Anhänger) die L880 aus Serkenrode kommend in Richtung Eslohe. In seinem PKW befanden sich noch ein 24-jähriger Beifahrer sowie dessen 4-jähriger Sohn. Kurz hinter dem Ortsschild Serkenrode geriet der 57-Jährige auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Transporter eines 22-Jährigen aus Eslohe. Der 57-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des entgegenkommenden Transporters wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen im PKW des 57-Jährigen standen unter Schock und wurden vor Ort behandelt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Kreispolizeibehörde Olpe an der Unfallstelle. Die Straße war während der Unfallaufnahme für ca. sechs Stunden komplett gesperrt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann ein medizinischer Notfall als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell