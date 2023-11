Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein-Reken - Einbruch in Wohnhaus

Klein-Reken (ots)

Tatort: Klein-Reken, Hubertustal;

Tatzeit: zwischen 01.11.2023, 14.00 Uhr, und 06.11.2023, 15.30 Uhr;

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten Einbrecher bei einem Wohnungseinbruch zwischen Mittwoch vergangener Woche, 14.00 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, ein Dampfbügeleisen. Um in das Gebäude in Klein-Reken an der Straße Hubertustal zu gelangen, brachen sie ein Fenster auf. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)

