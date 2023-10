BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Rastatt

Gengenbach (ots) - Der 59-Jährige, der den 48-Jährigen im Bahnhof Gengenbach angegriffen und verletzt hat, wurde in einem Kiosk neben dem Bahnhofsgebäude in Gengenbach durch die Landespolizei festgenommen. Er ist nicht wie in der Ursprungsmeldung beschrieben geflüchtet und mit einem Zug nach Offenburg gefahren. ++++Ursprungsmeldung vom 25.10.2023, 09:59 Uhr+++ ...

mehr