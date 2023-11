Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision auf Radweg

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Europaplatz;

Unfallzeit: 06.11.2023, 16.15 Uhr;

Plötzlich querte auf dem Radweg ein Mountainbikefahrer aus Bocholt und es kam zur Kollision mit einem 68-Jährigen, ebenfalls aus Bocholt, der in dessen Folge zu Boden fiel. Der Pedelecfahrer war am Montag gegen 16.15 Uhr aus Richtung Europaplatz kommend unterwegs, als es in Höhe einer Bushaltestelle zu dem Verkehrsunfall mit dem 13-jährigen Mountainbikefahrer kam. Der Gestürzte gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell