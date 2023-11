Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei nimmt Drifter wieder ins Visier - Aufbruch von Zigarettenautomat - Einbrüche

Vogelsbergkreis (ots)

Polizei nimmt Drifter wieder ins Visier

Schotten. Schneebedeckte Straßen und Parkplätze locken alljährlich Drifter auf den Hoherodskopf. So auch nach dem ersten Schneefall am vergangenen Wochenende. Die Polizeistation Lauterbach zeigte aus diesem Grund auf dem Parkplatz des beliebten Ausflugsziels verstärkt Präsenz.

In der Nacht zu Sonntag (26.11.) traf eine Streife des Polizeipostens Schotten insgesamt 45 Fahrzeuge an. Rund 80 Personen waren in den späten Abendstunden vor Ort. Mehrere Anrufer beschwerten sich bei der Polizei über lautstarke Driftaktionen auf dem Hochplateau.

Zwei Fahrzeug zogen auf dem Parkplatz gerade ihre Kreise, als sie von der Streife des Polizeipostens angetroffen wurden. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Abgasverursachung mit Vorsatz eingeleitet, die mit jeweils 160 Euro geahndet werden. Mit Eintreffen der Polizei leerte sich der Parkplatz schnell, sodass es zu keinen weiteren gefährlichen Fahrmanövern kam.

Die Streife stellte zudem allgemeine Verkehrsverstöße fest. Neben dem Polizeiposten Schotten war auch das Ordnungsamt auf Nebenstrecken und Feldwegen unterwegs und ahndete Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die Polizeidirektion Vogelsberg wird auch in den kommenden Wochen verstärkt auf dem Hoherodskopf präsent sein und Verstöße konsequent ahnden.

Aufbruch von Zigarettenautomat

Wartenberg. Drei Unbekannte hebelten am Freitag (24.11.), zwischen 22.45 Uhr und 23.55 Uhr, die Außentür eines Baumarktes in der Straße "Am Sportplatz" in Angersbach auf. Im Inneren begaben sie sich zum dortigen Bistro und öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Mit Zigaretten und Münzgeld im Wert von rund 3.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr am Samstag (25.11.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Kelleracker" in Altenburg. Sie hebelten gewaltsam eine Terrassentür auf, um ins Objekt zu gelangen. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindergarten

Homberg (Ohm). Unbekannte betraten zwischen dem 3. November und dem 23. November das frei zugängliche Gelände eines Kindergartens in der Friedrichstraße. Dort hebelten sie auf der Rückseite an zwei Türen und verursachten rund 800 Euro Sachschaden. Aus unbekannten Gründen ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Häuser

Alsfeld. In der Virchowstraße verschafften sich unbekannte Täter am Freitag (24.11.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, über das Küchenfenster unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und Schmuck in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages und flüchteten anschließend. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Auch ein Mehrfamilienhaus in der Virchowstraße war am Freitag (24.11.) Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.15 Uhr und 20.20 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf, um ins Innere zu gelangen. Derzeitigen Erkenntnissen nach flüchteten sie jedoch derzeitigen Erkenntnissen nach ohne Diebesgut uns hinterließen rund 300 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell