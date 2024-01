Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (10.01.2024) zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten Honda. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte unerlaubt davon. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

