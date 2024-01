Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der Mahdentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 33.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (10.01.2024) kurz vor 15:00 Uhr auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin kam aus Richtung Sindelfingen und wollte an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost nach links auf die Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Singen abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den ihr entgegenkommenden Mercedes eines 45-Jährigen, der auf der Mahdentalstraße in Richtung Sindelfingen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wurden dabei stark beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die 31-Jährige und der 45-Jährige zogen sich nur leichte Verletzungen zu, wurden jeodoch vorsorglich vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der zehn Monate alte Sohn der Hyundai-Fahrerin wurde vermutlich nicht verletzt, zur Untersuchung allerdings ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden, lediglich die Abfahrt von der Autobahn war möglich. Die Fahrbahn musste nach Abschluss der Unfallaufnahme wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten und herumliegender Fahrzeugteile gereinigt werden und konnte erst gegen 18:00 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

