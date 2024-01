Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Tag der offenen Tür beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar am 13. Januar

Ludwigsburg (ots)

Am 24. Januar 2023 wurden die neuen Diensträume des Polizeipostens Kirchheim am Neckar in der Hauptstraße 59 im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell in Betrieb genommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5426559).

Nun öffnet der Polizeiposten seine Türen auch für die Öffentlichkeit: Am kommenden Samstag, den 13. Januar 2024 begrüßen Polizeihauptkommissar Ferdinand Steigmann und sein Team interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, führen durch die Räumlichkeiten und informieren über die Polizeiarbeit vor Ort. Darüber hinaus stehen kompetente Ansprechpersonen des Referats Prävention für Fragen zur Verfügung. Alle am Polizeiberuf Interessierten können sich zudem bei unserem Einstellungsberater, Polizeioberkommissar Ralph Prexler, Informationen und Tipps zum Beruf, dem Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie der Ausbildung einholen. Für Kinder gibt es eine kleine Überraschung.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 13. Januar 2024 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar statt (Hauptstraße 59, 74366 Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060). Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Hintergrundinformationen:

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar gehört organisatorisch zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen und betreut die Gemeinden Kirchheim am Neckar, Gemmrigheim, Bönnigheim und Erligheim. Die Räumlichkeiten des Polizeipostens umfassen insgesamt 245 Quadratmeter. Sechs Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte arbeiten dort schwerpunktmäßig im Tagesdienst. Zur Nachtzeit sowie an Wochenenden und Feiertagen sorgen die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen für Sicherheit in den genannten Gemeinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell